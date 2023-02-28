Зыкова (Смирнова) Гликерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Смирнова) Гликерия Андреевна

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Место рождения

Бурундуки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1774 и 1782 г.р.

Дети

1799 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1816 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: Смирнов Андрей

Мать: не указана

Бурундуки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
16.01.1799 ст.

Муж: Зыков Иван Герасимович

Рождение ребёнка
17.11.1799 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Зыков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Зыков Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Зыков Макар Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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