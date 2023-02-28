Зыкова (Смирнова) Гликерия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1782
Отец: Смирнов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1799 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1799 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Зыков Макар Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Герасимович
Смерть
Неизвестно