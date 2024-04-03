Афанасий Степанович
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Ситных? Степан Трифонович
Мать: Нелида Митрофановна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Васса (Василиса) Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно