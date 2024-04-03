Афанасий Степанович 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Степанович

Афанасий Степанович

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Ситных? Степан Трифонович

Мать: Нелида Митрофановна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Васса (Василиса) Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.