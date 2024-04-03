Наталья Григорьевна
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Степанович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Васса (Василиса) Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Степанович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно