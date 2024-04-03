Наталья Григорьевна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Григорьевна

Наталья Григорьевна

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Степанович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Васса (Василиса) Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Степанович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.