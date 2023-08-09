Губарев Ефим Харитонович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Губарев Харитон Саввич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Губарев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Григорьевна
Смерть
1846
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно