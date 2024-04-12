Губарева Ульяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева Ульяна Иосифовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1768

Муж: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Орунникова Ульяна Харитоновна

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Губарев Сергей Харитонович

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Агафия Харитоновна

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Губарев Ефим Харитонович

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Губарев Сидор Харитонович

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Губарев Андрей Харитонович

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акелина Харитоновна

Отец ребёнка: Губарев Харитон Саввич

Смерть
Неизвестно
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