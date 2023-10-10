Губарева Ульяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Губарев Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шведов Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Шведов - 1-Й Брак Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно