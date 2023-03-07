Торхов Кирилл Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорхов Кирилл Миронов

Торхов Кирилл Миронов

avatar

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Торхов Мирон Яковлев

Мать: Торхова Жена Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Берестова Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Торхова Пелагея Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Дарья Кириллова

Мать ребёнка: Торхова Пелагея Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Торхов Ульян Кириллов

Мать ребёнка: Торхова Пелагея Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Кириллова

Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова

поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Матрена Кириллова

Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова

поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Торхов Ульян (мл) Кириллов

Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Торхов Федот Кириллов

Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Торхов Афиноген Кириллов

Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Пелагея Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Марья (Дарья) Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1792
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close