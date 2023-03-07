Торхов Кирилл Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Торхов Мирон Яковлев
Мать: Торхова Жена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Берестова Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Торхова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Дарья Кириллова
Мать ребёнка: Торхова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Торхова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Кириллова
Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова
поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Матрена Кириллова
Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова
поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Торхов Ульян (мл) Кириллов
Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Торхова Марья (Дарья) Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1792