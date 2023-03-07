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Торхов Мирон Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Торхов Яков Артемьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Надежда Миронова

Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Торхов Иван (ст.) Миронов

Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Торхов Кирилл Миронов

Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Торхов Алексей Миронов

Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Торхов Иван (мл) Миронов

Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Лукерья Миронова

Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Евфросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Жена Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1754
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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