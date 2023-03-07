Торхов Мирон Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Торхов Яков Артемьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Надежда Миронова
Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Торхов Иван (ст.) Миронов
Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Лукерья Миронова
Мать ребёнка: Торхова Жена Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торхова Жена Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754