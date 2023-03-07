Торхова Марья (Дарья) Константинова
Место рожденияпоч. Ходыри, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ходыри, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Кириллова
Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов
поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Матрена Кириллова
Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов
поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Торхов Ульян (мл) Кириллов
Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795