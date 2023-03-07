Торхова Марья (Дарья) Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Марья (Дарья) Константинова

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Место рождения

поч. Ходыри, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ходыри, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Кириллова

Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов

поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Матрена Кириллова

Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов

поч. над Яндыком Князева, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Торхов Ульян (мл) Кириллов

Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Торхов Федот Кириллов

Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Торхов Афиноген Кириллов

Отец ребёнка: Торхов Кирилл Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Кирилл Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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