Берестова (Торхова) Марфа Кириллова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Торхов Кирилл Миронов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795