Берестова (Торхова) Марфа Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова (Торхова) Марфа Кириллова

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Торхов Кирилл Миронов

Мать: Торхова Пелагея Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Берестов Елисей Филиппов

Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Берестов Ефим Филиппов

Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Берестов Филипп Дементьев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Филипп Дементьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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