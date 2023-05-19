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Берестов Елисей Филиппов

Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Берестов Филипп Дементьев

Мать: Берестова Марфа Кириллова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Елисеева

Мать ребёнка: Берестова Ксения (Моисеева)

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Агафья (мл) Елисеева

Мать ребёнка: Берестова Ксения (Моисеева)

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1797 ст.

Сын: Берестов Никон Елисеев

Мать ребёнка: Берестова Ксения (Моисеева)

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Ксения (Моисеева)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1809
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