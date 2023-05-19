Берестов Елисей Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Елисеева
Мать ребёнка: Берестова Ксения (Моисеева)
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Агафья (мл) Елисеева
Мать ребёнка: Берестова Ксения (Моисеева)
Рождение ребёнка
17.03.1797 ст.
Мать ребёнка: Берестова Ксения (Моисеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1809