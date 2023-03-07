Постникова Мавра Киприанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостникова Мавра Киприанова

Постникова Мавра Киприанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Настасья Кириллова

Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Постников Егор Кириллов

Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Постников Амвросий Кириллов

Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Епистимия Кириллова

Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Постников Агафон Кириллов

Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Мусихина Акулина (Ксения) Кириллова

Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Кирилл Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close