Постникова Мавра Киприанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Настасья Кириллова
Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Постников Амвросий Кириллов
Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Епистимия Кириллова
Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Постников Агафон Кириллов
Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Мусихина Акулина (Ксения) Кириллова
Отец ребёнка: Постников Кирилл Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812