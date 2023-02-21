Астахова (Сазонова) Федосья Феня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова (Сазонова) Федосья Феня

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Место рождения

Ближевичи

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазонов Архип

Мать: Сазонова Арина

Ближевичи
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Воронина Елизавета

Отец ребёнка: Астахов Борис

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Иван

Отец ребёнка: Астахов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Астахов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Астахов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Отец ребёнка: Астахов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Астахов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Борис

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