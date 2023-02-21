Астахова (Сазонова) Федосья Феня
Место рожденияБлижевичи
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сазонов Архип
Мать: Сазонова Арина
Ближевичи
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Воронина Елизавета
Отец ребёнка: Астахов Борис
Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Иван
Отец ребёнка: Астахов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Астахов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Астахов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Отец ребёнка: Астахов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Астахов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астахов Борис