Астахов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Воронина Елизавета
Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня
Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение
Около 1912
Отец: Астахов Василий Матвеевич
Мать: Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Иван
Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астахова Федосья Феня
Смерть
Около 1944