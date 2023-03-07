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Астахов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Воронина Елизавета

Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение
Около 1912

Отец: Астахов Василий Матвеевич

Мать: Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Иван

Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Астахова Федосья Феня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова Федосья Феня

Смерть
Около 1944
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