деревня Старые Ближевичи, деревня Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Старые Ближевичи

Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3465Ближевичи, д. вл.при рч. Десенке.681840337320
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Понизовская волость
791. Ближевичи, деревня бывшая владельческая, при речке Десенке, дворов 97, жителей 668, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Спас-Деменский район
66179Старые Ближевичидеревня54°15'33°58'N-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Спас-Деменский муниципальный район, Сельское поселение деревня Понизовье
29634436116д Старые Ближевичидеревня
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