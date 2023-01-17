Воронина (Астахов) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина (Астахов) Елизавета

Воронина (Астахов) Елизавета

avatar

Место рождения

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Астахов Борис

Мать: Астахова Федосья Феня

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.05.1935

Дочь: Ивашкина Анастасия

Отец ребёнка: Воронин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Воронин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Михаил

Отец ребёнка: Воронин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Иван

Отец ребёнка: Воронин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Николай

Отец ребёнка: Воронин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Владимир

Отец ребёнка: Воронин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Николай

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close