Воронина (Астахов) Елизавета
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Астахов Борис
Мать: Астахова Федосья Феня
Рождение ребёнка
21.05.1935
Дочь: Ивашкина Анастасия
Отец ребёнка: Воронин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Воронин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Михаил
Отец ребёнка: Воронин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Иван
Отец ребёнка: Воронин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Николай
Отец ребёнка: Воронин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Владимир
Отец ребёнка: Воронин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Николай
Смерть
1996