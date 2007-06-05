Воронин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1935

Дочь: Ивашкина Анастасия

Мать ребёнка: Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Владимир

Мать ребёнка: Воронина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Михаил

Мать ребёнка: Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Иван

Мать ребёнка: Воронина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Николай

Мать ребёнка: Воронина Елизавета

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