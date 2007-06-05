Воронин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1935
Дочь: Ивашкина Анастасия
Мать ребёнка: Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Владимир
Мать ребёнка: Воронина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Михаил
Мать ребёнка: Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Иван
Мать ребёнка: Воронина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Николай
Мать ребёнка: Воронина Елизавета