Сазонова Арина
Место рожденияБлижевичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Василий Архипович
Отец ребёнка: Сазонов Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сазонов Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Сазонов Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Федосья Феня
Отец ребёнка: Сазонов Архип
Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Архиповна
Отец ребёнка: Сазонов Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня Архиповна
Отец ребёнка: Сазонов Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазонов Архип
Смерть
Неизвестно