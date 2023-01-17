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Сазонова Арина

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Место рождения

Ближевичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Василий Архипович

Отец ребёнка: Сазонов Архип

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Никита Архипович

Отец ребёнка: Сазонов Архип

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Сазонов Архип

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Федосья Феня

Отец ребёнка: Сазонов Архип

Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Архиповна

Отец ребёнка: Сазонов Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня Архиповна

Отец ребёнка: Сазонов Архип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Архип

Смерть
Неизвестно
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