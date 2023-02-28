Кудряшова (Сазонова) Марфа Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Сазонова) Марфа Архиповна

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Место рождения

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазонов Архип

Мать: Сазонова Арина

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветошенкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куравцова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович

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