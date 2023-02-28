Кудряшова (Сазонова) Марфа Архиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сазонов Архип
Мать: Сазонова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветошенкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куравцова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Иванович