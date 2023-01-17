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Сазонов Архип

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Место рождения

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазонов ?

Мать: ?

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Василий Архипович

Мать ребёнка: Сазонова Арина

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Никита Архипович

Мать ребёнка: Сазонова Арина

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Марфа Архиповна

Мать ребёнка: Сазонова Арина

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Федосья Феня

Мать ребёнка: Сазонова Арина

Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Архиповна

Мать ребёнка: Сазонова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня Архиповна

Мать ребёнка: Сазонова Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Арина

Смерть
Неизвестно
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