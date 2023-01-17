Сазонов Архип
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Василий Архипович
Мать ребёнка: Сазонова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сазонова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Марфа Архиповна
Мать ребёнка: Сазонова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Федосья Феня
Мать ребёнка: Сазонова Арина
Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Архиповна
Мать ребёнка: Сазонова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня Архиповна
Мать ребёнка: Сазонова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Арина
Смерть
Неизвестно