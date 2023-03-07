Шумский Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумский Роман Александрович

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

14.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.05.2002

Жена: Борисова Юлия Андреевна

Рождение ребёнка
25.09.2002

Сын: Шумский Юрий Романович

Мать ребёнка: Борисова Юлия Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.2003

Дочь: Шумская Анна Романовна

Мать ребёнка: Борисова Юлия Андреевна

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