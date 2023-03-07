Шумский Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения14.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.2002
Жена: Борисова Юлия Андреевна
Рождение ребёнка
25.09.2002
Мать ребёнка: Борисова Юлия Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.2003
Дочь: Шумская Анна Романовна
Мать ребёнка: Борисова Юлия Андреевна