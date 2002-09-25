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Шумский Юрий Романович
Шумский Юрий Романович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
25.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Шумский Роман Александрович
1971 г.р.
Мать
Борисова (Борисова) Юлия Андреевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2002
Отец:
Шумский Роман Александрович
Мать:
Борисова Юлия Андреевна
Москва
, город федерального значения Москва
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