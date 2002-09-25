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Шумский Юрий Романович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2002

Отец: Шумский Роман Александрович

Мать: Борисова Юлия Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
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