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Шумская Анна Романовна
Шумская Анна Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2003
Пол
Женский
Отец
Шумский Роман Александрович
1971 г.р.
Мать
Борисова (Борисова) Юлия Андреевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2003
Отец:
Шумский Роман Александрович
Мать:
Борисова Юлия Андреевна
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