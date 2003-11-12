Шумская Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумская Анна Романовна

Шумская Анна Романовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2003

Отец: Шумский Роман Александрович

Мать: Борисова Юлия Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close