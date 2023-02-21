Розанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1882
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1882
Отец: Розанов Николай Никанорович
Мать: Розанова Марфа
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: Осипова Кира
Мать ребёнка: Розанова Капитолина
Рождение ребёнка
18.06.1922
Сын: Розанов Андрей
Мать ребёнка: Розанова Капитолина
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Капитолина
Смерть
1967