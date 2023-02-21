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Розанов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1882

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1882

Отец: Розанов Николай Никанорович

Мать: Розанова Марфа

Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: Осипова Кира

Мать ребёнка: Розанова Капитолина

Рождение ребёнка
18.06.1922

Сын: Розанов Андрей

Мать ребёнка: Розанова Капитолина

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Капитолина

Смерть
1967
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