Розанова (Кононова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кононов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1882
Сын: Розанов Николай
Отец ребёнка: Розанов Николай Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Надежда
Отец ребёнка: Розанов Николай Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно