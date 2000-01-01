Розанова (Кононова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Кононова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1882

Сын: Розанов Николай

Отец ребёнка: Розанов Николай Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Надежда

Отец ребёнка: Розанов Николай Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Николай Никанорович

Смерть
Неизвестно
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