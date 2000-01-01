Соколова (Розанова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розанов Николай Никанорович
Мать: Розанова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Соколов Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Валенина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Соколов Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно