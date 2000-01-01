Соколова (Розанова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Розанова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розанов Николай Никанорович

Мать: Розанова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Соколов Николай Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Осипович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Валенина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Осипович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Соколов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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