Розанова (Красновская) Капитолина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1885
Дата смерти06.02.1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1885
Отец: Красновский Николай
Мать: Красновский Вера
Рождение ребёнка
26.11.1913
Дочь: Осипова Кира
Отец ребёнка: Розанов Николай
Рождение ребёнка
18.06.1922
Сын: Розанов Андрей
Отец ребёнка: Розанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Модестов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Модестов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розанов Николай
Смерть
06.02.1952