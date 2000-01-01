Розанова (Красновская) Капитолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанова (Красновская) Капитолина

Розанова (Красновская) Капитолина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1885

Дата смерти

06.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1885

Отец: Красновский Николай

Мать: Красновский Вера

Рождение ребёнка
26.11.1913

Дочь: Осипова Кира

Отец ребёнка: Розанов Николай

Рождение ребёнка
18.06.1922

Сын: Розанов Андрей

Отец ребёнка: Розанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Модестов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модестов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Николай

Смерть
06.02.1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close