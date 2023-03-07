Мамонтов Савва Иванович
Место рождения
Дата рождения02.10.1841 ст.
Дата смерти06.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1841 ст.
Отец: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.
Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1870
Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
15.10.1870 ст.
Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
20.10.1875 ст.
Дочь: Самарина Вера Саввишна
Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1918
Абрамцево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область