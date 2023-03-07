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Мамонтов Савва Иванович

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

02.10.1841 ст.

Дата смерти

06.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1841 ст.

Отец: Мамонтов Иван Фёдорович

Мать: Мамонтова Мария Тихоновна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.

Сын: Мамонтов Сергей Саввич

Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1870

Сын: Мамонтов Андрей Саввич

Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1870 ст.

Сын: Мамонтов Всеволод Саввич

Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1875 ст.

Дочь: Самарина Вера Саввишна

Мать ребёнка: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Смерть
06.04.1918
Абрамцево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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