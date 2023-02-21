Мамонтова (Сапожникова) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Сапожникова) Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1847 ст.

Дата смерти

25.10.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1847 ст.

Отец: Сапожников Григорий Григорьевич

Мать: Сапожникова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.

Сын: Мамонтов Сергей Саввич

Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1870

Сын: Мамонтов Андрей Саввич

Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1870 ст.

Сын: Мамонтов Всеволод Саввич

Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1875 ст.

Дочь: Самарина Вера Саввишна

Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Савва Иванович

Смерть
25.10.1908 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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