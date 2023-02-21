Мамонтова (Сапожникова) Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1847 ст.
Дата смерти25.10.1908 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1847 ст.
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.
Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович
Рождение ребёнка
Между 1867 и 1870
Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1870 ст.
Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1875 ст.
Дочь: Самарина Вера Саввишна
Отец ребёнка: Мамонтов Савва Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1908 ст.