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Мамонтов Всеволод Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1870 ст.

Дата смерти

05.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1870 ст.

Отец: Мамонтов Савва Иванович

Мать: Мамонтова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Волкова Софья Всеволодовна

Мать ребёнка: Мамонтова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Андрей Всеволодович

Мать ребёнка: Мамонтова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щельцына Екатерина Всеволодовна

Мать ребёнка: Мамонтова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Елена Дмитриевна

Смерть
05.06.1953
Москва, город федерального значения Москва
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