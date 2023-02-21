Мамонтов Всеволод Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1870 ст.
Дата смерти05.06.1953
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1870 ст.
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Волкова Софья Всеволодовна
Мать ребёнка: Мамонтова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Андрей Всеволодович
Мать ребёнка: Мамонтова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щельцына Екатерина Всеволодовна
Мать ребёнка: Мамонтова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1953
Москва, город федерального значения Москва