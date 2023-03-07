Мамонтова (Лахтина) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Лахтина) Мария Тихоновна

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Место рождения

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Карнович Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мамонтов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.10.1841 ст.

Сын: Мамонтов Савва Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мамонтов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мамонтова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мамонтова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Иван Фёдорович

Смерть
1852
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