Мамонтова (Лахтина) Мария Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Карнович Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамонтов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
02.10.1841 ст.
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мамонтов Николай Иванович
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мамонтова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мамонтова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1852