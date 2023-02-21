Алябьева (Мамонтова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева (Мамонтова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мамонтов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
1909
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