Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1801
Отец: Афанасий Ильич
Мать: Марина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна
Рождение ребёнка
21.04.1838
Дочь: Мавра Николаевна
Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна