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Николай Афанасьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

09.10.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1801

Отец: Афанасий Ильич

Мать: Марина Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1838

Дочь: Мавра Николаевна

Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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