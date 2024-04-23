Мавра Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1838
Дата смерти1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1838
Отец: Николай Афанасьевич
Мать: Ефросинья Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1838
Бракосочетание
1856
Муж: Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1857
Дочь: Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1862
Дочь: Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Александрович
Смерть
1862