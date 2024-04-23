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Мавра Николаевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

21.04.1838

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1838

Отец: Николай Афанасьевич

Мать: Ефросинья Савельевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1838
Бракосочетание
1856

Муж: Иосиф Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1857

Дочь: Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1862

Дочь: Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1862

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