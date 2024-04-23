Ефросинья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Афанасьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1838

Дочь: Мавра Николаевна

Отец ребёнка: Николай Афанасьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1852

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