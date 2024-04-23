Ефросинья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.04.1838
Дочь: Мавра Николаевна
Отец ребёнка: Николай Афанасьевич
Смерть
1852