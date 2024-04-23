Марина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1789
Сын: Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
12.04.1795
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
02.02.1798
Сын: Пётр Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
09.10.1801
Сын: Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
17.03.1803
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Ильич