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Марина Васильевна

Место рождения

Макруша, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Макруша, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1789

Сын: Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1795

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1798

Сын: Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1801

Сын: Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1803

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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