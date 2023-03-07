Васильев Тимофей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Васильев Афанасий Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Васильева Василина Ивлиева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васильева Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Васильева Василина Ивлиева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Васильева Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Васильева Василина Ивлиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850