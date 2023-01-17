Васильев Петр Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Беляева Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана