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Васильев Петр Тимофеев

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Место рождения

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Васильев Тимофей Афанасьев

Мать: Васильева Василина Ивлиева

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
После 1850
Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Беляева Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
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