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Васильев Афанасий Егоров

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Место рождения

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1777

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Васильев Егор

Мать: не указана

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Васильев Тимофей Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Васильев Иван Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
1846
Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
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