Васильев Афанасий Егоров
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Васильев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Васильев Тимофей Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1846
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850