Васильева Василина Ивлиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Василина Ивлиева

Васильева Василина Ивлиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Васильев Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Васильева Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Васильева Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Тимофей Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
После 1850
Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close