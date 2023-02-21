Васильева Василина Ивлиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васильева Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Васильева Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850