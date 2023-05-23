Шелутинская Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шелутинский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шелутинский Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно