Шелутинская Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелутинская Ирина Алексеевна

Шелутинская Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834

Муж: Шелутинский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шелутинский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шелутинский Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Шелутинский Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close