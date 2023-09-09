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Шелутинский Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

01.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шелутинский Григорий Николаевич

Мать: Шелутинская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелутинская) Мария Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Работа или профессия
С 24.11.1872
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
учитель
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Шелутинский Павел Павлович

Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна

Бракосочетание
Около 1878

Жена: Шелутинская Любовь Ивановна

Работа или профессия
С 1880
Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
священник
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Шелутинская) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Шелутинская) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Шелутинская) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна

Ухтубуж, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
01.11.1912

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