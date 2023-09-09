Шелутинский Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти01.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелутинская) Мария Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна
Работа или профессия
С 24.11.1872
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
учитель
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Шелутинский Павел Павлович
Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна
Бракосочетание
Около 1878
Работа или профессия
С 1880
священник
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Шелутинская) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Шелутинская) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Шелутинская) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Шелутинская Любовь Ивановна
Смерть
01.11.1912