Шелутинский Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Работа или профессия
1863
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шелутинский Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Шелутинская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шелутинский Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шелутинский Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно