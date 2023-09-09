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Шелутинский Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шелутинский Григорий Николаевич

Мать: Шелутинская Ирина Алексеевна

Работа или профессия
1863
Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шелутинский Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Шелутинская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шелутинский Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шелутинский Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Добрица, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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