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Шелутинский Григорий Николаевич

Место рождения

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Около 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Образование
С 1831
из учеников 2 разряда Владимирской семинарии
Бракосочетание
Около 1834

Жена: Шелутинская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Шелутинская) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шелутинский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шелутинский Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Шелутинская) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна

Смерть
Около 1886

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