Шелутинский Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиОколо 1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1831
из учеников 2 разряда Владимирской семинарии
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Шелутинская) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шелутинский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шелутинский Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Шелутинская) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Шелутинская Ирина Алексеевна
Смерть
Около 1886