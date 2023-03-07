Пятницин Емельян Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.08.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1847
Отец: Агапов Фёдор Фомич
Бракосочетание
17.04.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1869
Дочь: Ефимия Емельяновна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1873
Дочь: Володина Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1876
Сын: Пятницин Иван Емельянович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1880
Дочь: Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1882
Сын: Пятницин Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1885
Сын: Пятницин Степан Емельянович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1887
Сын: Пятницин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1888
Дочь: Матрёна Емельяновна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1890
Дочь: Федосья Емельяновна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1895
Сын: Пятницин Николай Емельянович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно