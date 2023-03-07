Пятницин Емельян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницин Емельян Фёдорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.08.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1847

Отец: Агапов Фёдор Фомич

Мать: Агапова Александра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.04.1868

Жена: Пятницина Евдокия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1869

Дочь: Ефимия Емельяновна

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1873

Дочь: Володина Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1876

Сын: Пятницин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1880

Дочь: Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Пятницин Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Пятницин Степан Емельянович

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1887

Сын: Пятницин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1888

Дочь: Матрёна Емельяновна

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1890

Дочь: Федосья Емельяновна

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1895

Сын: Пятницин Николай Емельянович

Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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