Володина (Пятницина) Варвара Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Пятницина) Варвара Емельяновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1873

Отец: Пятницин Емельян Фёдорович

Мать: Пятницина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1896

Муж: Володин Василий Игнатович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1897

Дочь: Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1901

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1903

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1903

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1906

Сын: Володин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1908

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Володин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1914

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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