Володина (Пятницина) Варвара Емельяновна
Место рождения
Дата рождения04.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1873
Бракосочетание
12.01.1896
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1897
Дочь: Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
04.11.1901
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
31.10.1903
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
31.10.1903
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
23.09.1906
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
24.02.1908
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
22.06.1911
Сын: Володин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Рождение ребёнка
12.06.1914
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Володин Василий Игнатович
Смерть
Неизвестно