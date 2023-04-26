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Агапова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агапов Фёдор Фомич

Рождение ребёнка
16.09.1837

Сын: Агапов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1841

Дочь: (Агапова) Просковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1844

Сын: Пятницын Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1845

Дочь: (Агапова) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1847

Сын: Пятницин Емельян Фёдорович

Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1849

Дочь: (Агапова) Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лапшева (Агапова) Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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