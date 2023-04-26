Агапова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агапов Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
16.09.1837
Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
16.10.1841
Дочь: (Агапова) Просковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
18.01.1844
Сын: Пятницын Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
22.12.1845
Дочь: (Агапова) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
01.08.1847
Сын: Пятницин Емельян Фёдорович
Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
07.07.1849
Дочь: (Агапова) Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лапшева (Агапова) Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Агапов Фёдор Фомич
Смерть
Неизвестно