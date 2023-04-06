Пятницын Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1844
Отец: Агапов Фёдор Фомич
Бракосочетание
11.11.1862
Жена: Пятницына Анна Евсеевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1863
Дочь: Ефимия Григорьвена
Мать ребёнка: Пятницына Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пятницын Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Пятницына Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зайцева Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Пятницына Анна Евсеевна
Смерть
Неизвестно