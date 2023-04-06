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Пятницын Григорий Фёдорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1844

Отец: Агапов Фёдор Фомич

Мать: Агапова Александра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1862

Жена: Пятницына Анна Евсеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1863

Дочь: Ефимия Григорьвена

Мать ребёнка: Пятницына Анна Евсеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пятницын Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Пятницына Анна Евсеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зайцева Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Пятницына Анна Евсеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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