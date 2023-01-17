Пятницин Степан Емельянович
Место рождения
Дата рождения01.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885
Бракосочетание
13.01.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1903
Сын: Пятницин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.07.1905
Сын: Пятницин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Пераскева Степановна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Пятницин Николай Степанович
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.02.1912
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.09.1915
Дочь: Пераскева Степановна
Мать ребёнка: Пятницина Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно