Пятницина (Гарбунова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницина (Гарбунова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1886

Отец: Гарбунов Тимофей Андроникович

Мать: Гарбунова Мария Артемьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1903

Муж: Пятницин Степан Емельянович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1903

Сын: Пятницин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1905

Сын: Пятницин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1907

Дочь: Пераскева Степановна

Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Пятницин Николай Степанович

Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1912

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1915

Дочь: Пераскева Степановна

Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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