Пятницина (Гарбунова) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1886
Бракосочетание
13.01.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1903
Сын: Пятницин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович
Рождение ребёнка
28.07.1905
Сын: Пятницин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Пераскева Степановна
Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Пятницин Николай Степанович
Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович
Рождение ребёнка
14.02.1912
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович
Рождение ребёнка
15.09.1915
Дочь: Пераскева Степановна
Отец ребёнка: Пятницин Степан Емельянович
Смерть
Неизвестно